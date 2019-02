Pflegerin soll Feuer gelegt haben: Prozess in Wels

WELS/FRANKENBURG. 54-jährige Polin wegen Mordversuchs angeklagt Staatsanwaltschaft beantragt Einweisung in Anstalt.

Der Tatort in Frankenmarkt Bild: laumat.at

Eine Pflegerin, die im Juli des Vorjahres im Haus ihrer Klientin in Frankenburg Feuer gelegt haben soll, steht am Donnerstag in Wels vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Die 54-jährige Polin ist wegen Mordversuchs und Brandstiftung angeklagt. Sie soll in ihrem Zimmer und jenem der von ihr betreuten 88-jährigen Frau Feuer gelegt haben. Die betagte Dame wurde auf den Brand aufmerksam, weil ihr Kater "Pauli" auf ihren Bauch gesprungen war. Sie, ihre Tochter und der Enkelsohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Pflegerin war zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Sie wurde später spärlich bekleidet, unterkühlt und offenbar verwirrt in einem nahen Wald gefunden.

Ein psychiatrisches Gutachten bestätigte den Verdacht, dass die Frau psychisch krank sei. Laut der Expertise leidet sie an paranoider Schizophrenie und ist nicht zurechnungsfähig. Daher wird die Unterbringung in einer Anstalt beantragt. Das letzte Wort liegt bei einem Geschworenensenat am Donnerstag.

