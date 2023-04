Pflegemesse im OÖNachrichten Forum in Linz

Gelegenheit, sich über die vielfältigen Möglichkeiten in diesem Bereich zu informieren, gibt es morgen, Mittwoch, 26. April, bei der "PflegeKompass Messe", der Karrieremesse für den Pflegesektor, im OÖNachrichten Forum in Linz (Promenade 25). Besuchen Sie unsere zahlreichen Ausstellerinnen und Aussteller an ihren Messeständen und erfahren Sie bei spannenden Vorträgen Wissenswertes über Ihre Aus- oder Weiterbildung oder Karriere im Pflegebereich. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: 26. April, 9–17 Uhr. Weitere Informationen, Vortragsprogramm, Anmeldung unter: pflege-kompass.coeo.at

