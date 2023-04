PflegeKompass in Linz: Fragen und Antworten zu Beruf und Ausbildung

Knapp ein halbes Jahr später fühlt sie sich in ihrer Entscheidung "mehr als bestätigt". "Es ist eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung, in der Pflege wird einem nicht fad."

Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern war einer von zehn Ausstellern, die beim gestrigen PflegeKompass, der Karrieremesse für den Pflegebereich, im OÖNachrichten Forum anwesend waren.

Waltraud Zeilinger (41), Pflegefachassistentin in Ausbildung, Ried im Innkreis Bild: fep

Wie jedes Jahr konnten sich auch heuer Interessierte über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. Bei den vier Vorträgen gab es Erfahrungsberichte aus erster Hand. Dabei reichte das Publikum vom Schüler bis zum Berufsumsteiger.

Einer von ihnen ist Christopher Eipeltauer aus Linz. Der 25-Jährige ist gelernter Koch, hat aber seit längerem den Wunsch, im Sozialbereich Fuß zu fassen. "Ich habe bereits ein 40-Stunden-Praktikum in einem Krankenhaus absolviert, wo ich in meinem Wunsch nur bestätigt wurde."

Isabella Hengl (44), Pflegefachassistentin Klinikum Wels-Grieskirchen Bild: fep

Am Stand des Klinikums Wels-Grieskirchen stand Isabella Hengl, die seit 2006 als Pflegefachassistentin am Grieskirchner Standort arbeitet. Was macht den Beruf für sie reizvoll? "Am Ende des Tages sehe ich immer, was ich geleistet habe", sagt Hengl. Innerhalb des Teams herrsche ein "besonderer Zusammenhalt, der fast familiär" sei.

