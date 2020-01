Gestern war es endlich so weit: Das Baby Jonathan, das am 29. Dezember kurz nach seiner Geburt ausgesetzt und von einem Mühlviertler Paar vor deren Wohnungstür in Lichtenberg gefunden wurde, konnte nun aus dem Kepler-Uniklinikum in Linz entlassen werden. Seine vorübergehenden Krisenpflegeeltern dürften den neugeborenen Buben bereits in den vergangenen Tagen im Krankenhaus besucht haben.