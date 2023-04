"Pflegeberuf in der Gesellschaft noch bekannter machen"

Mit der Akademisierung der Pflegeberufe erhoffen Verantwortliche die ihrer Ansicht nach dringend notwendige Aufwertung des Berufbilds. Die erforderliche Matura trage auch den gestiegenen Anforderungen in der Pflege Rechnung. Dass durch das Erfordernis der Matura der Mangel an Pflegekräften weiter verstärkt werde, wie Kritiker behaupten, das weist Elisabeth Märzinger, Pflegedirektorin am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, zurück: "Die Matura ist auf keinen Fall der Grund, dass wir zu wenig