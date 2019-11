Pflege und Ihr gutes Recht: Infoabend am 19. November

Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Familienleben, sondern auch auf die berufliche Tätigkeit der Pflegenden. Wenn das Schicksal mit voller Härte zuschlägt und ein naher Angehöriger von heute auf morgen zum Pflegefall wird, dann ist guter Rat teuer. Bekomme ich in diesem Notfall frei, um mich um alles zu kümmern? Habe ich Anspruch auf Pflegegeld? Wenn ja, wie hoch muss dieses sein?

"Achtung, Falle – Pflege und Ihr gutes Recht" am 19. November, 18 Uhr, im Papiermachermuseum Steyrermühl. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter Tel. 050-6906-4412 oder per Mail an gmunden@akooe.at wird gebeten.

