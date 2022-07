Pflasterspektakel startet am Donnerstag: Was die Besucher erwartet

Als im Juli 1987 das erste Pflasterspektakel die Linzer Innenstadt zur großen Bühne der Straßenkunst machte, war die Musik in der tonangebenden Rolle. Dieses Bild hat sich über die Jahrzehnte gewandelt. Bei der am Donnerstag beginnenden 34. Auflage des Pflasterspektakels wird sich zeigen, dass sich der Fokus dieser Kunstform über die Jahre in Richtung Theater entwickelt hat, sagt Festivalleiterin Kathrin Böhm.

Artistisch und satirisch

Natürlich finden sich unter den insgesamt 102 Künstlern bzw. Künstlergruppen, die ab Donnerstag drei Tage lang in der Innenstadt und an der neuen Spielstätte in Urfahr (AEC, Jahrmarktgelände) auftreten werden, immer noch Musiker, aber die Straßenkunst ist bunter geworden. "Sehr artistisch ist das Angebot und auch satirisch, womit sehr schnell auf aktuelle Entwicklungen in der Welt reagiert werden kann", spricht Böhm aus der Erfahrung von mittlerweile zehn Jahren Organisationsarbeit.

Zudem spüre sie mit ihrem Team eine viel stärkere Professionalisierung, was natürlich auch an den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters liege. "Es gibt keine Bewerbung mehr ohne eigenes Youtube-Video", sagt Böhm. Dadurch könne man sich ein gutes Bild von der Qualität der Darbietungen machen.

274 Künstler in der Stadt

Übrigens: 545 Bewerbungen gab es für das diesjährige Pflasterspektakel in Linz, aus denen die besagten 102 Acts ausgewählt wurden. 274 Künstlerinnen und Künstler sind damit drei Tage lang in der Stadt zu Gast und können Europas größtes Festival dieser Art wieder in seiner gewohnten Form genießen. Corona hatte ja in den vergangenen beiden Jahren zum Ausfall bzw. zur stark reduzierten Form des "Straßenkunstsommers" im Vorjahr geführt.

Die besten Bilder aus dem vergangenen Jahr:

Eines ist bei aller Veränderung über die Jahre gleichgeblieben: "Straßenkunst schafft Begegnung, vermittelt Herz und Seele, ist vielfältig und spontan", sagt der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber, der das Festival auch schon jahrzehntelang begleitet. Das Publikum befinde sich buchstäblich auf Augenhöhe mit den Künstlern und könne fünf Minuten Ruhm genießen, wenn der eine oder andere Zuschauer zum Teil der Aufführung wird.

Los geht es mit dem Pflasterspektakel am Donnerstag, 21. Juli, um 16 Uhr, mit der Eröffnungsparade aller Künstler vom OK Platz zum Hauptplatz. Bei diesem Eröffnungsritual wird sichtbar, was die Festivalbesucher heuer erwarten dürfen: Comedy, Clownerie, Akrobatik, Jonglage, Feuer- und Hochseilartistik, Musik, Tanz, Figuren- und Objekttheater – stündlich an etwa 40 Spielorten. (rgr)

Spektakel-Wissen