Es war eine harte Zeit, ich habe manchmal an mir selbst gezweifelt“, erinnert sich Robert Taucher (63) aus Wilhering an die 1990er-Jahre, an seinen Start als Pflanzenzüchter bei der Saatbau Linz. Heute leitet er eines der erfolgreichsten Teams für die Entwicklung von Maissaat in Europa. Rund zehn bis 15 neue Sorten entwickelt er mit ihm pro Jahr zur Marktreife (OÖN vom 16. 10.).