Pfingstwetter bringt viel Sonne und 30 Grad

Das gesamte Pfingstwochenende kann mit Sommerwetter aufwarten, kündigte ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms an. Somit bietet das zweitägige Festival im Linzer Hafen samt Live-Musik, Strandatmosphäre und Wassersport die perfekte Abkühlung.

Kurze Regenschauer

Diese könnte am Samstag in der Früh kurzfristig auch von oben kommen: Bereits in der Nacht ziehen dichte Wolken über das Land, die in den Vormittagsstunden leichte Regenschauer bringen werden. Diese klingen aber bereits zu Mittag wieder ab und machen der Sonne erneut Platz. Leichter Westwind drückt die Temperaturen auf angenehme Maximalwerte zwischen 19 und 25 Grad.

Bereits am Pfingstsonntag dürfen wir uns aber wieder über ungetrübtes Sommerwetter mit hitzigen Höchsttemperaturen um 30 Grad freuen, sagte Ohms. Wer also für diesen Tag noch keine Pläne hat, könnte bereits jetzt schon die Badetasche packen.

Mit perfektem Feiertags- und Badewetter kann auch der Montag aufwarten. Denn auch die neue Woche startet so, wie die vergangene geendet hat: Sonnig und mit Temperaturen bis 32 Grad überdurchschnittlich heiß.

Das Wetter zu Pfingsten, fasst Ohms zusammen, dürfte damit "übernormal" werden: Schließlich liegt das durchschnittliche Tagesmaximum im Juni bei 22 Grad.

