„Pfingstkirchen-Cluster“: Zwölf Infektionen nach Messen

Nach Gottesdiensten und Treffen der „Freien Christengemeinde Pfingstkirche“ in der Linzer Wankmüllerhofstraße waren sechs Personen aus Linz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus anderen Bezirken melden die Gesundheitsbehörden des Landes mindestens sechs Fälle, die in Zusammenhang mit der „Pfingstkirche“ stehen.

Die Stadt Linz hat umgehend reagiert und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Pastor sämtliche Messen und Veranstaltungen abgesagt. 30 Familienmitglieder sowie Kontaktpersonen der Betroffenen wurden vorsorglich abgesondert, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Stadt Linz rät Menschen, die an Treffen in oder im Umfeld der „Pfingstkirche – Freie Christengemeinde“ teilgenommen haben, präventiv, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmack- oder Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheitshotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

Derzeit sind in Linz 20 Personen akut an Covid-19 erkrankt, 170 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. „Die Gesundheitsbehörden der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich arbeiten gemeinsam mit akribischer Genauigkeit daran, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Als Bürgermeister und Bezirkshauptmann von Linz appelliere ich an die Bevölkerung, gerade bei größeren Menschenansammlungen die bekannten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten“, sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).