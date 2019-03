Pferdekutsche kippte um

NUSSBACH. Eingeklemmt und mitgeschleift wurde ein 77-jähriger Mann aus Nußbach, als er in seinem privaten Reitstall mit einem Pferdegespann trainierte.

Pferd brach in vollem Galopp aus, die Kutsche kippte um. Bild: Volker weihbold

Zwei Pferde, sogenannte Oldenburger, hatte er dafür vor die Kutsche gespannt, bevor er in der Halle seine Runden drehte. Am Kutschbock neben ihm saß sein Freund, ein 59-jähriger Linzer. Plötzlich ging eines der Pferde durch und brach in vollem Galopp aus. Die Kutsche kippt um, der 59-jährige Linzer wurde meterweit zur Seite in den Sand geschleudert. Er hat großes Glück und blieb unverletzt. Der 77-jährige Kutscher wurde zwischen der umgestürzten Kutsche und der Holzbande der Reithalle eingeklemmt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Rücken und am Oberkörper. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz gebracht.

