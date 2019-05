Pferde gingen durch und überrollten Landwirt

Seine Tochter (40) blieb unverletzt. Die 40-Jährige saß bereits in der Kutsche, als ihr Vater die zwei Pferde einspannte. Plötzlich wurden die Tiere unruhig und gingen durch, mitsamt Kutsche und der 40-Jährigen. Der Landwirt hielt die Zügel fest in der Hand und lief neben den galoppierenden Pferden her, um sie zu beruhigen.

Als die Tiere unerwartet kehrt machten, rutschte der Landwirt aus und wurde von der Kutsche überrollt. Bei dieser abrupten Kehrtwende ist auch seine Tochter von der Kutsche geschleudert worden. Sie dürfte aber laut Polizei mit dem Schrecken davongekommen sein.

Die Pferde liefen schließlich zum Hof zurück und als die Kutsche umstürzte, blieben sie auch wieder stehen. Der verletzte 77-Jährige ist mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen worden.

