Pfarrgemeinderat:Wahl als "gute Rückendeckung"

Rund 100.000 Katholiken haben am Sonntag in den meisten der 486 oberösterreichischen Pfarren ihre Pfarrgemeinderäte gewählt. Einen Tag später waren 86 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt, und ein vorläufiges Endergebnis lag vor: Von den rund 7000 Personen, die kandidiert hatten, wurden etwa 4800 in die Pfarrgemeinderäte gewählt. Sie werden in den kommenden fünf Jahren das Leben in ihrer Gemeinde mitgestalten.

Von den rund 732.000 stimmberechtigten Katholiken im Land gaben etwa 16 Prozent ihre Stimme ab. "Das Ergebnis ist eine gute Rückendeckung für die neuen Pfarrgemeinderäte", sagt Beate Schlager-Stemmer, Referentin für die Pfarrgemeinderäte der Diözese Linz. "Wir können mit dieser Wahl zufrieden sein." Nach zwei Jahren Pandemie habe man damit gerechnet, dass "wir 2022 bis 2027 kleinere Pfarrgemeinderäte haben werden", sagt Schlager-Stemmer. "Dem ist aber nicht so. Wir haben bei einem Auszählungsgrad von 86 Prozent schon mehr Gewählte als bei der Wahl 2017."

Bischof dankt Kandidaten

Von den 4800 Gewählten sind 64 Prozent Frauen, mehr als die Hälfte – 47 Prozent – sitzt zum ersten Mal im Pfarrgemeinderat. Über ein besonders junges Gremium verfügt die Gemeinde Ternberg (Bezirk Steyr-Land) mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren.

Bischof Manfred Scheuer dankte allen Kandidaten für ihr Engagement: "Pfarrgemeinderatsmitglieder geben der Kirche am Ort ein konkretes Gesicht und verleihen dem Evangelium Mund, Hand und Herz."