Pfarrgemeinderäte: 4,5 Millionen Katholiken sind wahlberechtigt

Am Abend des 20. März steht fest, wer die kommenden fünf Jahre die Geschicke der Pfarren in Österreich maßgeblich mitgestalten wird: Dann gibt es nämlich die Ergebnisse der österreichischen Pfarrgemeindewahlen mit etwa 4,5 Millionen Wahlberechtigten.

In Oberösterreich gibt es insgesamt etwa 910.000 Katholiken, wie viele davon wählen dürfen, ließe sich nicht genau sagen, sagt Michael Kraml von der Diözese Linz. "Zur Wahl berechtigt die Firmung, und weil sich das Firmalter von Pfarre zu Pfarre unterscheidet, kann man nicht so einfach sagen, wie viele Wahlberechtigte es sind", sagt er.

Mindestens 50 Prozent gewählt

Derzeit findet in der Diözese Linz eine Strukturreform statt, bei der die Pfarren neu organisiert werden. Dabei werden mehrere bestehende Pfarren zu neuen, großen zusammengefasst. "Die momentanen Pfarren bleiben aber als Pfarrgemeinden bestehen und haben weiter eigene Pfarrgemeinderäte. Diese entsenden dann auch Mitglieder in die neuen Pfarren, die dort mitentscheiden können", sagt Kraml. Ziel der Reform sei aber, dass in Zukunft die Pfarrgemeinden besser zusammenarbeiten und Synergien nutzen.

In Oberösterreich sind etwa 65 Prozent aller Pfarrgemeinderatsmitglieder gewählt, nach der letzten Wahl gab es ungefähr 7975 Mitglieder. Es gilt das Zugehörigkeitsprinzip: Gefirmte Katholiken können in der Pfarre wählen, der sie sich zugehörig fühlen. So können Menschen zum Beispiel in ihrer Herkunftspfarre wählen, obwohl sie eigentlich in einer anderen Pfarre wohnen.

Für die Wahlen sind unterschiedliche Modelle zulässig: In einem Großteil der über 450 Pfarren in Oberösterreich können, ähnlich wie etwa bei Bürgermeisterwahlen, auf dem Stimmzettel aus einer Kandidatenliste mehrere Personen gewählt werden.

Die Kandidaten können sich im Vorfeld aufstellen lassen. Der Stimmzettel kann dann an bestimmten Tagen in eine Urne geworfen oder per Briefwahl eingeschickt werden.

In etwa 100 Pfarren werden "Urwahlen" gehalten: Auf dem Wahlzettel stehen keine vorgeschlagenen Personen, die Pfarrmitglieder können frei andere Gemeindemitglieder vorschlagen. Die gewählten Personen werden dann, beginnend mit dem Kandidaten mit den meisten Stimmen, kontaktiert und können die Wahl annehmen, bis alle Mandate aufgefüllt sind.

In den Gemeinden, in denen nach diesem Modell gewählt wird, können noch bis Ende Februar Stimmen abgegeben werden. Im März werden die Kandidaten kontaktiert, damit am 20. alle Pfarrgemeinderäte feststehen. (vaba)

