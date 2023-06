Pfarrer Adamus Sieg über den Dialekt

Auf die Frage nach seinen Lieblingssätzen in österreichischer Mundart hält Pfarrer Thomas Mbvwakhnkwuot Adamu kurz inne. Doch dann sprudeln die Redewendungen nur so aus ihm heraus, ehe er dazwischen immer wieder in lautes Lachen verfällt: "Wos machma heit?", "Gibt’s wos Neichs?" oder "Wie isses dir damit gaunga?", fügt der 59-Jährige schließlich noch ein "A Wossa bittsche!" in passablem Dialekt an. Doch das war nicht immer so.