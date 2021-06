Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Pettenbach

Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 12 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Pettenbach auf dem Güterweg Gundendorf in Fahrtrichtung der Kreuzung mit der Kremsmünsterer Straße unterwegs. Bei der Kreuzung wollte er gerade über die Kremsmünsterer Straße fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Auto, gelenkt von einer 27-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Das Fahrzeug des 74-Jährigen wurde in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der Pensionist konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde schwer verletzt in das Klinikum Wels gebracht. Die 27-Jährige wurde nur leicht verletzt, so die Polizei in einer Aussendung.

Ein am Verkehrsunfall beteiligtes Fahrzeug wurde in den Straßengraben geschleudert. Bild: Matthias Lauber

Die Kremsmünsterer Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden gesperrt.