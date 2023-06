Peter Schröcksnadel: "In den 1970ern hat es geheißen, es gibt eine Eiszeit"

OÖN: Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Kasberg – in Oberösterreichs Bergen kommt man am Namen Schröcksnadel nicht mehr vorbei. Was hat den Tiroler Peter Schröcksnadel hierher verschlagen? Peter Schröcksnadel: Es war Zufall: Rudi Rohregger war Präsident des Skiclubs Hinterstoder und im Österreichischen Skiverband mein Vizepräsident. Er hat zu mir damals gesagt, in Hinterstoder geht nicht mehr viel. Möchtest du nicht einsteigen? Was soll ich in Oberösterreich, habe ich gefragt: Da gibt es