Ein helles Klack erklingt aus dem Stadtgraben beim Freistädter Schloss. Wer einen Blick nach unten wirft, sieht ein halbes Dutzend Menschen um am Boden liegende Kugeln stehen. Sie warten auf den nächsten Wurf ihres Vereinskameraden. Mit konzentriertem Blick nimmt dieser die Kugeln in Visier, in seiner zu einer Kelle geformten Hand verbirgt sich ebenfalls eine, die er mit ausgestrecktem Arm von sich wirft. Treffer. Klack. Der sogenannte Schießer hat gute Arbeit geleistet.