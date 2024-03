Personalzuwachs in Oberösterreichs Pflegeheimen

Seit dem Vorjahr gilt in den Pflegeheimen Oberösterreichs eine neue Heimverordnung. Gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund erarbeitete das Land Oberösterreich die „Fachkräftestrategie“, die darauf abzielt, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen und das Personal zu entlasten.

Die Bilanz nach 15 Monaten fällt positiv aus: Im Vergleich zum Jahr 2023 arbeiten 396 Menschen mehr im Pflegeberuf. Die Zahl der aufgrund von Personalmangel leerstehenden Betten konnte indes um 106 reduziert werden. Laut Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sei die neu eingeführte Berufsgruppe der Stützarbeiter verantwortlich dafür. „Menschen können ohne Ausbildung in den Beruf einsteigen, werden im Arbeitsalltag ausgebildet“, sagt Hattmannsdorfer. Die Zahl der Menschen in Ausbildung für den Pflegebereich ist währenddessen um 170 Personen gestiegen.

Einen weiteren „Hebel“ sieht Hattmannsdorfer vor allem in der Beschäftigungsquote: er Großteil, rund 68 Prozent, arbeitet Teilzeit. In Mitarbeitergesprächen wolle man anregen, Stunden aufzustocken. Auch der Linzer Bürgermeister und Städtebundpräsident Klaus Luger (SP) sieht in der Teilzeit-Reduktion „ein enormes Potenzial“. Laut Gemeindebundpräsident Christian Mader sei trotz des Erfolges weiterhin geboten, die „Maßnahmen ständig zu evaluieren und anzupassen.

