Personalwechsel in Kirchdorf: Umstrittene Primaria kehrt nicht zurück

"In enger Abstimmung mit allen Beteiligten" sei entschieden worden, dass die Abteilungsleiterin nicht mehr in Kirchdorf tätig sein wird. Wo sie in Zukunft arbeiten wird, könne man noch nicht sagen, dies werde "gemeinsam mit ihr festzulegen" sein, heißt es in einer internen Information an die Belegschaft.

Bei einem Termin in Kirchdorf war gestern bereits die Nachfolgerin vorgestellt worden. Rotraud Kohlberger wird ab 1. April interimistisch die Leitung der Anästhesie übernehmen. Sie ist derzeit Fachärztin am Klinikum Bad Ischl. Mit der Besetzung wollen man dazu beitragen, dass "nun wieder die erhoffte Stabilität, Ruhe und Beständigkeit" zurückkehre, heißt es in dem Schreiben der Kollegialen Führung.

OÖN-Leser kennen die Hintergründe: Die Ärztin hat vor sechs Jahren die Leitung der Anästhesie und Intensivstation am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum am Standort Kirchdorf übernommen. Immer wieder hatte es Konflikte im Team gegeben. Diese gipfelten schließlich in einer Petition vor einem Jahr, die von 95 Mitarbeitern unterschrieben wurde. Darin wurde ein Führungswechsel gefordert, da die Primarärztin für mehrere Personalabgänge verantwortlich gemacht wurde. Krisengespräche und Mediationen blieben ohne Erfolg.

Der Konflikt kochte neuerlich hoch, als im Dezember Vorwürfe erhoben wurden, zwei Patienten seien an einer Schmerzmittel-Überdosis verstorben. Der beschuldigte Arzt war Stellvertreter der Primaria und einer ihrer Kritiker. Intern wurde rasch eine "Intrige" vermutet. Die Ermittlungen laufen, wie berichtet hat ein erstes Gutachten den Mediziner aber entlastet. Die Primarärztin ist derzeit auf Urlaub. Ihre mögliche Rückkehr wurde von vielen in der Belegschaft kritisch gesehen, auch Kündigungsdrohungen standen im Raum. Dies hatte man auch Holding-Geschäftsführer Franz Harnoncourt gegenüber deutlich gemacht.

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online/Digitale Medien und Oberösterreich/Regional Barbara Eidenberger