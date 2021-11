Personalnot: Leere Betten im Altenheim Freistadt

Das Bezirksseniorenheim in Freistadt ist ein schicker Neubau, erst vor zwei Jahren wurde er eröffnet. 120 pflegebedürftige Menschen könnten hier betreut werden. Derzeit sind es aber nur rund 100. Nicht etwa, weil es keinen Bedarf an Pflegeplätzen gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Aber dem Heim mangelt es an Personal.