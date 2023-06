Personalmangel setzt ländlichem Raum massiv zu

Bienenmuseum und Bienenweg locken jährlich Besucher ins pittoreske Zwettl an der Rodl ins Mühlviertel. Wer hier regelmäßig Station macht, dem ist aufgefallen, was sich in vielen Orten in ganz Oberösterreich seit Jahren beobachten lässt: ein Erodieren der ländlichen Infrastruktur.