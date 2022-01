Personalmangel in Kindergärten: Land wartet auf Verhandlungsstart mit Bund

LINZ. Egal, ob Kindergärten, Horte oder Krabbelstuben: All diese Kinderbetreuungseinrichtungen eint ein gemeinsames Problem – der Personalmangel. Auf dem Arbeitsmarkt wird es für die Kommunen zunehmend schwieriger, Elementarpädagoginnen und -pädagogen zu finden. Gleichzeitig ächzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits jetzt unter der Arbeitsbelastung. Im Durchschnitt sind zwei Personen für 25 Kinder verantwortlich. In der Pandemie verschärften sich die Herausforderungen noch zusätzlich.

Insgesamt rund 5000 Unterschriften für eine Petition zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen haben die Gewerkschaften GPA und Younion gesammelt. Heute übergeben sie diese an die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Diese kündigte bereits gestern, Sonntag, an, einen Runden Tisch mit allen Beteiligten einzuberufen. Allerdings kann das noch dauern, denn Haberlander verweist zunächst auf den Bund: "Klar ist, dass für bessere Rahmenbedingungen neben der finanziellen Unterstützung von Land, Städten und Gemeinden auch die finanzielle Unterstützung des Bundes erforderlich ist", sagt sie.

"Im ersten Halbjahr 2022"

Der Bund habe angekündigt, die Mittel zu erhöhen. Noch lasse sich aber nicht abschätzen, "welche Zielsetzungen und Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Bundes vorgesehen werden", sagt Haberlander. Sobald das klarer sei, – jedenfalls aber "im ersten Halbjahr 2022" – werde sie in Oberösterreich zum "Runden Tisch" einladen. Oberösterreich dränge auf einen zeitnahen Beginn der Verhandlungen mit dem Bund.

Die Elementarpädagoginnen und -pädagogen bittet Haberlander noch um Geduld. Natürlich wolle man die Personalsituation verbessern. Eine Lösung sehe sie aber "in einem Maßnahmenbündel und nicht nur in einzelnen Aktionen". Als Gründe für den Personalmangel in den Kinderbetreuungseinrichtungen, der auch andere Bundesländer treffe, nennt Haberlander zum einen den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots. In den vergangenen fünf Jahren seien 301 zusätzliche Gruppen geschaffen wurden, heuer sollen weitere 100 dazukommen. "Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Personalstand um rund ein Viertel erhöht." Zum anderen führe die demografische Situation derzeit "in nahezu allen Arbeitsbereichen zu einem Fachkräftemangel".

"Schlag ins Gesicht"

SP-Klubchef Michael Lindner nannte Haberlanders Ankündigung "einen Schlag ins Gesicht für alle Beschäftigten im Bildungsbereich". Seit mehr als zwei Jahren würden "Tag für Tag verzweifelte Hilferufe der Angestellten eingehen, das kann auch Bildungslandesrätin Haberlander nicht entgangen sein. Was hat sie in diesen zwei Jahren eigentlich gemacht, um die Situation zu verbessern?"

Grünen-Bildungssprecher Reinhard Ammer befand, die Kinderbetreuung in Oberösterreich brauche "nicht nur lobende Worte, sondern endlich konkrete Taten".