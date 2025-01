Personalmangel in Kindergärten: 5000 zusätzliche Pädagogen benötigt

Seit Jahren mangelt es in Oberösterreich an Elementarpädagogen. Mit dem Ziel, das "Kinderland Nummer eins" zu werden, versucht das Land seit Dezember 2022, die Rahmenbedingungen für das Kindergarten-, Krabbelstuben- und Hort-Personal zu verbessern. "Aktuell haben wir mit rund 12.000 Elementarpädagogen so viele wie noch nie, aber wir brauchen noch mehr", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und nennt auch eine konkrete Zahl: Kommt der von manchen Parteien geforderte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr, würden 5000 Pädagogen für die Jüngsten fehlen.

Linz als Oberösterreich-Pionier

Mit dem aktuellen Schuljahr startete die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) der Kreuzschwestern in Linz als Oberösterreich-Pionier einen dreijährigen Aufbaulehrgang für Kindergarten und Krabbelstube. Neben der Theorie müssen unter anderem auch fünf Wochenstunden im eigenen Praxiskindergarten absolviert werden. Bisher gab es Vergleichbares nur in Wien, sagt BAfEP-Direktorin Doris Mayer bei einem Medienrundgang am Mittwoch.

Die neue Ausbildung richtet sich vor allem an Absolventen von landwirtschaftlichen Fachschulen (LWBFS) und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Viele LWBFS-Absolventen mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft sind laut Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) sozial interessiert sowie engagiert und arbeiten bereits als „Pädagogische Assistenzkräfte“. Nun bestehe für sie die Chance zur Höherqualifizierung.

Von Interesse überrascht

Das Interesse am neuen Aufbaulehrgang ist groß. „Wir haben mit 15 bis 20 Anmeldungen gerechnet“, sagt Mayer. Nun sitzen 29 Schüler in der ersten Klasse – 17 davon kommen von einer landwirtschaftlichen Fachschule. Das Ziel ist jährlich eine neue Klasse. Jene für das Schuljahr 2025/26 sei laut Mayer aufgrund der Anmeldungen bereits gesichert.

