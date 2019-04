Personalmangel bei der Polizei "hat sich noch weiter zugespitzt"

LINZ/WIEN. Auf die 3452 vorgesehenen Dienstposten ("Soll-Stellen") der Landespolizeidirektion Oberösterreich kamen mit Stichtag 1. Oktober 2018 nur 3036,3 tatsächlich im Dienst stehende Vollzeitkräfte.

Polizeischüler würden im derzeitigen System viele Planstellen binden. (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das geht aus der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SP durch Innenminister Herbert Kickl (FP) hervor.

Demnach fehlen der Polizei in Oberösterreich 415,7 Vollzeitäquivalente. Diese Kluft sei verglichen mit dem Vorjahr sogar noch um 31,3 Vollzeitkräfte gewachsen, kritisiert SP-Sicherheitssprecher Hermann Krenn. "Die Situation hat sich im Vergleich sogar noch weiter zugespitzt. Das zeigt, dass eine frühere, stärkere Ausbildungsoffensive notwendig gewesen wäre." Die Kluft zwischen Soll-Stellen und den tatsächlich verfügbaren Vollzeitkräften sei in Linz noch größer: Auf 657 Dienstposten kommen demnach nur 550 Vollzeitäquivalente, ein Minus von 107.

"Unsere Ausbildungsoffensive beginnt heuer richtig zu greifen, allein heuer werden rund 250 junge Polizisten von der Ausbildung in den Außendienst abgehen", kontert Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Dies seien fast doppelt so viele Beamte wie jene, die heuer in Pension gehen werden.

