Frühlingshaft warm war es die vergangenen Tage auf Oberösterreichs Bergen. Die Schnee- und Pistenbedingungen in den größeren Skigebieten sind dennoch top. "Am Berg hatten wir am Sonntag bis zu 19 Grad. Aber das macht nichts, weil die Piste über Nacht wieder schön kompakt wird", sagt Josef Schrey, Betriebsleiter der Almtal Bergbahnen am Kasberg, wo zwischen 30 und 90 Zentimeter Schnee liegen.