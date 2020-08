Per Spam-Mail: Mehrere Bombendrohungen in Österreich

Adressat der Bombendrohung per Mail war am Vormittag eine Baufirma im Welser Stadtteil Pernau. Das Bürogebäude wurde von der Polizei evakuiert. Dutzende Mitarbeiter warteten auf einem Parkplatz, ehe die Polizei das Haus wieder freigeben konnte. Zum Einsatz kam ein Sprengstoffspürhund, der aber nichts finden konnte. Die Untersuchung sei negativ verlaufen und es konnte Entwarnung gegeben werden, hieß es seitens des Welser Stadtpolizeikommandos.

Das offenbar massenhaft verschickte Mail war auf Englisch verfasst. Die Welser Beamten prüften noch, ob die Nachricht einen Trojaner oder andere Schadsoftware enthält, doch auch dies war nicht der Fall.

E-Mails wie diese sind am Mittwoch auch in den digitalen Briefkästen mehrerer Unternehmen in Wien gelandet, bestätigte die Polizei in der Bundeshauptstadt. Die Beamten befanden sich im Großeinsatz, konnten aber rasch Entwarnung geben.

