Per Anmeldung zum Weihnachtsgottesdienst

Obwohl heuer coronabedingt keine "normalen" Gottesdienste" und wegen der geltenden Abstandsregeln auch keine gut besuchten Christmetten stattfinden können, muss die Bevölkerung zu den Weihnachtsfeiertagen dennoch nicht auf kirchliche Feierlichkeiten verzichten.

Im Gegenteil: Damit sich die Mitfeiernden besser verteilen können, sollen stattdessen unter anderem mehrere kleinere, gestaffelte Gottesdienste, die auch verstärkt über Video übertragen werden sollen, stattfinden. Darauf haben sich nun die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen geeinigt.

Verschiedene Anmeldesysteme

Zudem soll es weitere individuelle Zusatzangebote in den Pfarren geben. Um niemanden abweisen zu müssen und dennoch die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können, könnte vorübergehend eine Art Anmeldesystem gelten, sagte der Sprecher der Diözese Linz, Michael Kraml, gestern. Denkbar sei etwa jenes System, das bereits in Bad Ischl zum Einsatz kommt, sagte Kraml: In der Kirche liegen Kartenstapel in unterschiedlichen Farben für die jeweiligen Gottesdienste auf. "Wenn für eine Feierlichkeit keine Kärtchen mehr da sind, weiß man, dass der Gottesdienst voll ist." In der evangelischen Kirche könnte eine elektronische oder die direkte Anmeldung bei der Pfarre eingeführt werden, sagte der stellvertretende Superintendent Andreas Hochmeir gestern. Auch in den evangelischen Gemeinden werde in der Weihnachtszeit das Angebot von Gottesdiensten, vor allem auch jene für Kinder, ausgeweitet: So soll es heuer in den Gemeinden gleich mehrere Termine für die "Kinderweihnacht" geben, kündigte Hochmeir an.

Um ein Gedränge in den Kirchen zu vermeiden, sollen auch kreative Stationen im Freien oder laut Kraml auch eine "Waldweihnacht" angeboten werden. So genannte "Willkommensdienste" vor der Kirche sollen das Einhalten der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen (Abstand, Handhygiene, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) kontrollieren. Der gemeinsame Gesang in der Kirche bleibt weiterhin verboten. Stattdessen sollen Solisten zum Einsatz kommen.

TV-Gottesdienste

Auch sollen vermehrt Gottesdienste über das Internet oder über das Fernsehen übertragen werden.

"Derartige Angebote haben sich bereits während des ersten Lockdowns im Frühling bewährt", sagte Kraml. Diese würden bereits jetzt vor allem von Personen, die der Risikogruppe angehören, sehr gut angenommen. (nieg)

Preise für Christbäume

Der Großteil der Christbaumhändler hat die Preise heuer nicht erhöht, ergab ein Vergleich der Arbeiterkammer OÖ von 72 Verkaufsständen. Eine ein Meter hohe Nordmanntanne (Premium-Qualität) kostet demnach zwischen elf und 23 Euro, eine 1,70 Meter hohe 25,50 bis 39,10 Euro.

