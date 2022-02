Liechtenstein, Schweiz oder im arabischen Raum: Wo sich der Gesuchte aufhielt, war zuletzt nicht ganz klar. In Österreich gemeldet war er nicht. Am Samstagnachmittag führten die umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich aber zum Erfolg: An einer Straßenbahnhaltestelle mitten in Linz klickten für den 66-Jährigen die Handschellen.