Pensionistin in Haid von Lkw überrollt – tot

Zu dem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 12 Uhr mittags. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach war mit einem Lkw auf der Wiener Straße von Neuhofen kommend Richtung Autobahnauffahrt der A1 unterwegs. Die Pensionistin aus dem Bezirk Linz-Land ging laut Polizei zu Fuß auf der Ritzlhofstraße Richtung Haid Center. Im Kreuzungsbereich verringerte der Lkw-Lenker zwar die Geschwindigkeit vor einem Stop-Schild, ganz stehen geblieben soll er laut Polizei aber nicht sein.

Die soeben die Wiener Straße querende Frau übersah er eigenen Angaben zufolge. Die 81-Jährige wurde frontal vom Lkw erfasst und mit dem gesamten Sattelzug überrollt. Sie erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Autobahn A1 fort. Er konnte durch eine Polizeistreife in Tragwein angehalten werden. Ein Alkomattest verlief negativ.

Der 54-Jährige gab laut Polizei sinngemäß an, dass er mit dem Lkw samt Anhänger in Haid auf der Wiener Straße in Richtung Autobahn A1 gefahren sei. Er habe von dem Unfall nichts mitbekommen.

