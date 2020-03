Pensionist starb bei Forstarbeiten

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck montierte am Heck seines Traktors einen selbstgebauten, hydraulischen Holzspalter und begab sich dazu zwischen Traktor und dem am Heck angehängten Holzspalter. Dabei kippte das schwere Gerät in Richtung Traktor und klemmte den Mann ein.

Der Mann verletzte sich lebensgefährlich und wurde durch den Notarzt und Rettungsteam vor Ort reanimiert. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg gebracht. Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen.