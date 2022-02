Bei dieser Alarmierung zählte jede Sekunde. Am Dienstagabend meldete sich gegen 19.30 Uhr eine Frau bei der Polizei, weil auf dem Landhausplatz in der Linzer Innenstadt ein 81-jähriger Mann reglos in seinem Fahrzeug saß. Sein Pkw stand mitten auf der Fahrbahn, nur wenige Meter von der Polizeiinspektion im Linzer Landhaus entfernt.