Pensionist nach Streit um Abstand verprügelt

Bereits am 20. April ist ein 73-Jähriger vor einem Lebensmittel-Discounter in der Rieder Kasernenstraße schwer verletzt worden. Zuvor geriet der Pensionist an der Kasse mit einem Paar in Streit, weil es den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt stieß der Mann den Pensionisten dann mit beiden Händen gegen den Oberkörper und versetzte ihm, als er bereits am Boden lag, gezielte Fußtritte. Die Polizei ersucht um Hinweise zu dem Paar.

