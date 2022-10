Pensionist lag nach Sturz vier Tage lang im Wald

Von Peter P. fehlte vier Tage lang jede Spur. Sein Auto stand auch am Donnerstag noch immer dort, wo er es am Montag geparkt hatte – am Rande eines Waldstücks in Alberndorf (Bezirk Urfahr-Umgebung). Dorthin war der Pensionist zur Schwammerlsuche aufgebrochen – und nicht zurückgekehrt.

Am Mittwoch begannen Polizisten und Feuerwehrleute mit der Unterstützung von Drohnen und einem Hubschrauber mit der Suche nach dem Mann. Der Sohn des 72-Jährigen und ein aufmerksamer Anrainer, dem das geparkte Auto aufgefallen war, hatten zuvor Alarm geschlagen. Die Suche brachte am Mittwoch aber nicht den gewünschten Erfolg. Am Donnerstag standen dann mehr als 40 Feuerwehrleute im Einsatz, einer von ihnen entdeckte den Vermissten schließlich.

