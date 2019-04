Pensionist fiel auf "Neffentrick"-Betrügerin hinein: 100.000 Euro verloren

URFAHR. Die Polizei warnt erneut vor dreisten Betrügern, die ihren Opfern am Telefon hohe Geldbeträge abluchsen. Zuletzt tappte ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in diese Falle: Er übergab einer vermeintlichen Bekannten 100.000 Euro für einen "Grundstückskauf".

Anruferin gab sich als Bekannte aus Bild: colourbox.com

Es war am vergangenen Dienstagvormittag, als der Pensionist auf dem Festnetz einen Anruf einer Frau mit vermutlich deutschem Akzent erhielt. Er meinte, an der Stimme eine alte Bekannte wiederzuerkennen, worauf die Anruferin sofort einstieg. Sie sagte, sie sitze gerade in Linz bei einem Rechtsanwalt und wolle gerade eine Wohnung kaufen. Dafür bräuchte sie rasch 100.000 Euro, da es auch einen weiteren Interessenten gäbe. Das Geld werde er um 17 Uhr wieder zurück bekommen, gab die Frau gegenüber ihrem Opfer an.

In der Meinung, er telefoniere mit seiner Bekannten, hob der 81-Jährige von Banken insgesamt 100.000 Euro ab. Für die Geldübergabe wurde er in das Stadtgebiet von Gallneukirchen dirgiert, wo er den Betrag der angeblichen Mutter des Rechtsanwaltes aushändigten solllte. Es wurde ein Ort im Stadtkern von Gallneukirchen vereinbart. Dort wartete eine etwa 50 Jahre alte und rund 1,70 Meter große, schlanke Frau mit schulterlangen dunklen Haaren und dunklem Teint.

Die Übergabe erfolgte ohne viele Worte in zwei Geldsäckchen und die Frau verschwand zu Fuß zwischen zwei Gebäuden. Später rief der Pensionist die Bekannte, die sich, wie er erfuhr, zurzeit aber im Ausland befindet, an. Danach erstattete er sofort Anzeige.

