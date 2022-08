Mehr als 4000 Polizisten arbeiten bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Pensionierungswelle rollt auch auf sie zu. Die geburtenschwachen Jahrgänge zeigen Wirkung, um den Ausfall abzufangen, sucht die Polizei daher dringend nach neuem Personal. Auf Maßnahmen wie in Wien, wo jeder Beamte, der einen Interessenten rekrutiert, einen Tag Sonderurlaub bekommt, will man in Oberösterreich allerdings verzichten.