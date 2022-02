Pendler in Linz stehen fast zwei Tage pro Jahr im Stau

Für jene Pendler in Linz, die jedes Jahr beinahe zwei Tage ihres Lebens im Stau verbringen, dürfte es ein schwacher Trost sein, aber im Vergleich mit anderen Städten sind die Stauzeiten in Linz noch eher gering. Das geht aus einer Auswertung von GPS-Daten des niederländischen Navigationsgeräteherstellers TomTom hervor. In Österreich war die Stauhauptstadt im Jahr 2021 erneut Wien, gefolgt von Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz.