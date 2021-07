PCR-Gurgeltests bald auch in Vöcklabruck und Gmunden

Nach dem Start am 19. Juli in Linz kann ab 2. August auch in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck gegurgelt werden, teilte das Büro von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Donnerstag mit. Ab kommenden Montag können pro Person vier gratis PCR-Tests in acht BIPA-Filialen im Bezirk Vöcklabruck und in neun BIPA-Filialen im Bezirk Gmunden abgeholt werden.

Wann der Start in den übrigen Bezirken erfolgt, blieb vorerst offen. In Linz verlief der Start der Aktion sehr zufriedenstellend. Binnen zehn Tagen wurden mehr als 6.500 Proben ausgewertet. In rund 90 Fällen konnte das Covid-Virus nachgewiesen werden.

Bei Jungen beliebt

Die PCR-Gurgeltests werden zum größten Teil von den Unter-30-Jährigen angenommen. Das sieht Haberlander positiv, denn es sei ja jene Gruppe, die derzeit besonders bei den täglichen Neuinfektionen aufschlage und noch dazu die geringste Durchimpfungsrate zeige. Gemessen an der Wohnbevölkerung sind 44 Prozent der 15-24-Jährigen und 47 Prozent der 25-34-Jährigen einmal geimpft.

"Die Impfung bleibt der wirksamste Schutz vor schweren Verläufen des gefährlichen Corona-Virus. Daher bleibt das oberste Ziel bei der Bekämpfung der Pandemie, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Bis dahin sind nach wie vor die Testungen eine wichtige Säule, um das Infektionsgeschehen einzudämmen“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander.

In Discos und Clubs Pflicht

Ein negativer PCR-Test oder ein Impfnachweis ist seit 22. Juli in der Nachtgastronomie verpflichtend. Die Tests können in den BIPA-Filialen der teilnehmenden Bezirke abgeholt werden. Abgeben kann man die Probe bei allen REWE-Standorten in diesen Bezirken. Nachdem „Alles Gurgelt!“ vorerst in drei Bezirken gestartet wird, ist die Abgabe oder Abholung während der Pilotphase auch ausschließlich in diesen möglich.

Alle Infos unter www.allesgurgelt.at