Während aktuell darüber debattiert wird, ob PCR-Tests früher als bisher ihre Gültigkeit verlieren sollen, gibt es viel Aufregung um die Dauer der Testauswertungen. Etwa 24 Stunden sollten diese in Anspruch nehmen. Doch teilweise erhalten die Personen ihr Testresultat deutlich später. "Ich war am Freitag in einer Apotheke testen, und erst 40 Stunden später habe ich mein Ergebnis bekommen", schilderte gestern ein Leser den Oberösterreichischen Nachrichten.