PCB-Belastung in Schweinemastbetrieb: 468 Tiere werden getötet

Die 468 Tiere werden getötet und entsorgt. Die Ursachenforschung habe gerade erst begonnen, man gehe aber von einem einzelbetrieblichen Problem aus, so Veterinärdirektor Thomas Hain in einer Presseaussendung. Der Veterinärdienst des Landes habe die PCB-Belastung im Rahmen des routinemäßigen Monitorings festgestellt.

Die chemische Stoffgruppe der PCB stehe auch mit den Dioxinen in Verbindung, bei denen in Tierversuchen Beeinträchtigungen des Immunsystems, des Nervensystems, des Hormonhaushalts und der Reproduktionsfunktionen sowie die Entstehung von Krebs beobachtet wurden. PCB sind seit 20 Jahren verboten, bis in die 1980er-Jahre seien sie vor allem in Transformatoren, elektrischen Kondensatoren, als Hydraulikflüssigkeit sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet worden, hieß es in der Aussendung. Sie können aber auch bei verschiedenen Verbrennungsvorgängen entstehen.

Aufgrund ihrer hohen Fettlöslichkeit sind PCB schwer abbaubar und reichern sich in Mensch, Tier und Umwelt an. Das Fleisch der Tiere des betroffenen Betriebs darf daher nicht in den Handel gelangen. Da man davon ausgeht, dass nur ein einzelner Betrieb betroffen ist, sei aber wohl keine Gefahr beim Genuss von Fleisch gegeben, beruhigte Hain.