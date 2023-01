Patientenfotos auf Instagram: Kepler Klinikum feuert Chirurgen 

Basel Hallak war bisher Oberarzt in der HNO-Abteilung, doch diese Woche ist er fristlos entlassen worden, wie das Klinikum auf OÖN-Anfrage bestätigt.

Der Grund: der Mediziner, ein Experte für Rhinoplastik, hatte Fotos von KUK-Patienten, die er behandelt hatte, auf Instagram veröffentlicht, um seine chirurgischen Fähigkeiten zu präsentieren.

Das Einverständnis der Patienten dürfte in dieser Causa nicht das Problem sein. Allerdings habe die Dienstgeberseite kein Okay gegeben, die Bilder für das private Instagram-Profil zu verwenden. Schließlich habe es sich um KUK-Patienten gehandelt und die Fotos seien auch im Krankenhaus geschossen worden, so eine KUK-Sprecherin.

Der Betriebsrat sei in diese Entscheidung „von Beginn an involviert“ gewesen gewesen und habe der Entlassung „nicht widersprochen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des KUK.

„Wir bedauern, diesen Schritt gerade in Zeiten einer herausfordernden Personalsituation setzen zu müssen und bitten um Verständnis, dass aus rechtlichen Gründen keine Details weitergegeben werden können.“

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute