Patienten verwechselt und gesunde Prostata entfernt

Noch ist nicht klar, wo der Fehler passierte: im Linzer Keppler Universitätsklinikum oder in einem pathologischen Institut in Erlangen. Fix ist aber, dass einem gesunden Mann deshalb versehentlich die Prostata entfernt wurde.

Im vergangenen November wurden zwei Männern mit Verdacht auf ein Prostata-Karzinom Gewebeproben entnommen und zur Analyse an ein Spezialinstitut in Erlangen geschickt. Dort wurde festgestellt, dass einer der Patienten tatsächlich an Prostatakrebs leidet, beim anderen Mann konnte Entwarnung gegeben werden. Im Keppler Uni-Klinikum wurde daraufhin einem der beiden Patienten am 19. Jänner die Prostata operativ entfernt. „Im Anschluss an die OP wurden – wie in solchen Fällen üblich – die entfernten Gewebeteile neuerlich pathologisch untersucht“, sagt Primar Frens-Steffen Krause. „Dabei stellte sich eine Diskrepanz zum ursprünglichen Biopsiebefund heraus, die auf eine Probenvertauschung hingedeutet hat.“

Die Mediziner stellten fest, dass es eine zweite Gewebeprobe gegeben hatte und wiederholten die Untersuchungsprozedur. Vergangene Woche stellte das pathologische Institut in Erlangen schließlich fest, dass es eine Verwechslung gegeben haben muss. Die Dokumentationen im Linzer Krankenhaus haben bisher keine Fehlerquelle erkennen lassen. „Es lässt sich daher nicht mit abschließender Sicherheit feststellen, ob die Vertauschung am Kepler Universitätsklinikum oder an der Universität in Erlangen stattgefunden haben könnte“, teilt das Klinikum heute mit. Die Krankenhausführung hat der Staatsanwaltschaft Linz eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt, um den Fall vollständig aufzuklären.

„Wir bedauern diesen Vorfall und haben die beiden betroffenen Patienten natürlich bereits in persönlichen Gesprächen über die Vertauschung informiert“, sagt Primar Karl-Heinz Stadlbauer, der Ärztliche Direktor des Kepler Universitätsklinikums. „Bei jenem Patienten mit der tatsächlichen Tumor-Diagnose wurde die Behandlung wiederaufgenommen.“ Beim anderen Mann soll zunächst die Erleichterung überwiegen, doch nicht an Krebs erkrankt zu sein.