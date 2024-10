Patienten in Linzer Krankenhäusern bestohlen: 35-Jährige vor Gericht

Die Beschuldigte soll sich in Patientenzimmer der Ordensspitäler geschlichen haben. (Symbolbild)

16 Mal soll die mutmaßliche Diebin binnen einer Woche zugeschlagen und dabei Gegenstände im Wert von rund 12.000 Euro gestohlen haben. Für die Taten, die sich heuer zwischen 28. August und 5. September ereignet haben, muss sich die 35-Jährige am Donnerstagnachmittag vor dem Landesgericht Linz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr schwere gewerbsmäßige Diebstähle in zwei Krankenhäusern sowie einer Apotheke in Linz vor. Tatorte seien die zwei Standorte des Ordensklinikums gewesen: