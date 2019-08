Partystimmung auf dem Welser Messegelände

Das Verbindende war für sie die musikalische Zeitreise in längst vergangene Tage. Denn im Mittelpunkt des von den OÖNachrichten präsentierten Open-Air-Konzerts "We love the 90s" standen die Hits, zu denen in den Jahren vor der Jahrtausendwende getanzt wurde.

Viele Konzertbesucher kramten aus ihren Kästen Kleidung aus der damaligen Zeit hervor: Sie griffen nach bunte Gewändern, einige trugen Perücken und blickten auch durch riesige Brillen.

Auf der Bühne ernteten Bands wie "Dr. Alban", "2 Unlimited", "Ace of Base" oder "Haddaway" tosenden Applaus, das Nachhausegehen fiel vielen Besuchern schwer.

Zitiert

„Unser Freundeskreis ist mit einem Autobus zu dem Konzert gefahren, wir sind etwa 30 Personen. Es ist einfach eine tolle, lässige Stimmung hier in Wels.“ – Peter, Pregarten

„Das Konzert ist voll lässig: Das ist die Musik aus jener Zeit, als wir begonnen haben, fortzugehen. Es ist eine feine Reminiszenz an unsere Jugendtage.“ – Denise und Dominik, Hagenberg

„Das ist einfach eine geile Musik, mit der wir aufgewachsen sind: Wir feiern heute in Wels Party bis zum Gehtnichtmehr.“ – Kristina und Lisa, Linz, Benjamin, Hellmonsödt