Partnerbörse-Abo und Geld abgebucht: Vorsicht vor betrügerischen SMS

Am vergangenen Donnerstag, 6. Februar, erhielt die Frau aus dem Bezirk Freistadt eine SMS mit einem Phishing Link. Als sie diesen öffnete und ihre Daten eingetippt hat, wurde von der Kreditkarte Geld abgebucht. Außerdem wurde im Namen der 45-Jährigen ein Abo bei einer Partnerbörse abgeschlossen, so die Polizei in einer Aussendung.

Das LKA warnt eindringlich davor, derartige SMS anzuklicken und persönliche Daten auf den verlinkten Internetseiten bekanntzugeben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.