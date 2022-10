Parkgebühren gegen das Chaos an den Langbathseen

114 illegal abgestellte Autos, ebenso viele polizeiliche Anzeigen, ein Verkehrsinfarkt und am Ende sogar die behördlich angeordnete Straßensperre: Ausflugsgäste aus ganz Oberösterreich und Deutschland lösten am vergangenen sonnigen Wochenende ein Verkehrschaos bei den Langbathseen in Ebensee aus – zum Ärger vor allem der Anrainer.

Ebensees Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ) will die Blechlawine nun bändigen – mit einem Verkehrsleitsystem und mit Parkgebühren. Ausflügler sollen künftig bereits bei der Anfahrt auf der Salzkammergut-Bundesstraße B145 darüber informiert werden, ob und wo noch Parkplätze frei sind. „Sie können sich dann kurzfristig dafür entscheiden, dorthin zu fahren, wo noch Platz ist“, sagt Promberger.

Eine entsprechende App hat die Gemeinde bereits entwickeln lassen.

Nach der Eskalation der Situation am Wochenende waren am Dienstag Vertreter des Landes in Ebensee. Denn der Badeplatz und die Parkplätze sind im Landesbesitz. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) setzte eine Arbeitsgruppe ein, um Lösungen für die Langbathseen zu entwickeln. „Hier sind natürlich auch die Vorschläge der Gemeinde Ebensee willkommen, wenn sie mit einem schlüssigen Finanzierungskonzept verknüpft sind“, heißt es aus dem Büro von Achleitner.

"Sechs Euro pro Tag sind vertretbar"

Tatsächlich gibt es in Ebensee bereits konkrete Überlegungen. „Ich finde, eine Parkgebühr von sechs Euro pro Tag wäre vertretbar“, sagt die Bürgermeisterin.

Für der Einführung von Parkgebühren ist allerdings die Zustimmung des Landes als Grundeigentümer notwendig. Beim Offensee müssten darüber hinaus auch die Bundesforste (ÖBf) sowie die Familie Habsburg als Grundbesitzer mitziehen. Gespräche in alle Richtungen laufen bereits. „Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr schon Parkgebühren einheben können“, sagt Bürgermeisterin Promberger.