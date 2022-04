"Paris, wir kommen": Fünf Gemeinden, eine Klimastrategie

851 Kilometer Luftlinie trennen Gmunden von Frankreichs Hauptstadt Paris. Von den dort definierten Klimazielen – die globale Erwärmung soll auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden – ist man noch weiter entfernt. Das soll sich sukzessive ändern. Nicht nur am Ufer des Traunsees, sondern auch in Puchenau, Ried im Innkreis, Bad Schallerbach und Attersee. Diese fünf Städte und Gemeinden erarbeiten mit dem Projekt "Paris, wir kommen" erstmals kommunale Klimastrategien.

"Wir läuten damit eine Zeitenwende im Denken ein. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden budgetieren von nun an jährlich Finanzmittel für die Bekämpfung der Klimakrise und zur Klimawandelanpassung in ihrem Wirkungsbereich", sagt Landesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Die Maßnahmen entlang der Themen Klimaschutz, Bodenschutz, Mobilität und Ernährung werden mit Fachberatern des Klimabündnisses Oberösterreich entwickelt, das Land steuert maximal 15.000 Euro pro Gemeinde dafür bei. Als Ergebnis sollen innerhalb von rund neun Monaten operative Fahr- und Umsetzungspläne entstehen: u.a. flächendeckende Installation von PV-Anlagen, Ausbau von Radwegen und Mikro-ÖV-Systemen oder die Belebung von Ortskernen. In Zukunft sollen sich deutlich mehr Gemeinden an dem Projekt beteiligen – an der Finanzierung werde derzeit noch gearbeitet, sagt Kaineder.