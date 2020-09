Paragleiter flog in Stromleitung - schwer verletzt

Der Sportler aus dem Bezirk Kirchdorf startete um 16 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Schoberstein zu einem Höhenflug. Nach etwa 20 Minuten Flugzeit beabsichtigte er auf einer Wiese im Ortsteil Rabach in Molln zu landen. Beim Landeanflug geriet er jedoch in Schwierigkeiten und flog in eine 30 KV Stromleitung. Sein Gleitschirm verfing sich und der 50-Jährige geriet in den Stromkreis. Ein weiterer Paragleiter, ein 54- jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, kam seinem Flugkollegen zu Hilfe und zog den Gleitschirm und den Verletzten aus dem Stromkreis. Der Verunfallte erlitt schwere Verletzungen und musste ins Kepler Uniklinikum geflogen werden.

