Zwei Gleitschirmunfälle  Männer unverletzt

Der erste Unfall passierte in Ternberg im Bezirk Steyr-Land. Ein Linzer (22) startete bei guten Bedingungen mit seinem Schirm vom Brandkogel Richtung Osten. Doch kurz daraufhin kam er ins Trudeln und stürzte trotz des gezogenen Rettungsschirms aus einer Höhe von 90 Metern ab. Der 22-Jährige blieb in einer Baumkrone hängen und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehren Ternberg und Schweinsegg-Zehetner befreiten ihn aus seiner Lage.

In Micheldorf im Bereich Kremsursprung brach ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Schärding gegen 15.15 Uhr mit seinem Gleitschirm auf. Durch Aufwind kam er in Turbulenzen, aktivierte den Notfallschirm und blieb in einem 30 Meter hohen Baum hängen. Vier Bergretter konnten ihn befreien.