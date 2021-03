Panzerpaket des Heeres droht zum Rohrkrepierer zu verkommen

Massive Investitionen in das Heer: Dieses Ziel betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) seit ihrem Amtsantritt. Und so kündigte die Ressortchefin schon mehrere "Finanzpakete" für die in den vergangenen Jahren notleidende Truppe an. Das betrifft die Terrorabwehr, den Katastrophenschutz, die Sanität, die Hubschrauber, den Fuhrpark, die Miliz und zuletzt die Panzertruppe.